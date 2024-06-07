В Новосибирской области наказали водителя «ГАЗели», сбившего лося на трассе

Водителя, который сбил лося, наказали.

В Новосибирской области Болотнинский районный суд вынес решение по иску Министерство природных ресурсов и экологии региона к Алексею Понкратору по делу о возмещении ущерба природным ресурсам области.

По предварительным данным, зимой прошлого года мужчина двигался по трассе Болотное-Мануйлово на ГАЗели и насмерть сбил вышедшего на дорогу лося.

В результате происшествия, специалисты природоохранного ведомства оценили причененный ущерб в размере 80 тысяч рублей. Болотнинский суд встал на сторону Минприроды Новосибирской области и решил взыскать с Понкратова указанную сумму, а также 2 600 рублей госпошлины.

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