В Новосибирской области температура в июне может подняться до +25 градусов

В июне в Новосибирской области температура может достичь +25 градусов.
По данным синоптиков «Яндекс Погоды», первый месяц лета в Новосибирской области будет теплым и солнечным.
Начало июня будет немного дождливым и прохладным. Однако уже после 7-го числа в регионе установится теплая и солнечная погода без осадков.
В начале лета температура воздуха будет в пределах климатической нормы: в среднем от +15 до +18 градусов. Днем температура может подниматься до +25 градусов.
Напомним, что в Новосибирске затопило улицы после дождя 6 июня.