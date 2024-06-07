В Новосибирской области температура в июне может подняться до +25 градусов

В июне в Новосибирской области температура может достичь +25 градусов.

По данным синоптиков «Яндекс Погоды», первый месяц лета в Новосибирской области будет теплым и солнечным.

Начало июня будет немного дождливым и прохладным. Однако уже после 7-го числа в регионе установится теплая и солнечная погода без осадков.

В начале лета температура воздуха будет в пределах климатической нормы: в среднем от +15 до +18 градусов. Днем температура может подниматься до +25 градусов.

Напомним, что в Новосибирске затопило улицы после дождя 6 июня.