В Новосибирскую область пришла новая сеть АЗС

В Новосибирской области появилась новая сеть автозаправочных станций.

На топливном рынке Новосибирской области появился новый игрок — компания G7, которая планирует развивать сеть автозаправочных станций под своим брендом.

Первая заправка компании уже открыта в Ленинском районе Новосибирска. В ближайшее время планируется открытие второй АЗС в городе Болотное.

Новосибирская область известна как регион, где непросто начать и развивать бизнес по розничной продаже топлива. Участники рынка сталкиваются с высокой конкуренцией и трудностями при оформлении земельных участков и решении административных вопросов.

Несмотря на это, новый игрок решил попробовать свои силы и открыть в регионе сеть автозаправочных станций.

«У нас транспортная компания, занимаемся перевозкой светлых нефтепродуктов. Работаем на рынке давно, знаем все тонкости, особенности сибирских регионов. У нас выстроены партнерские отношения с компаниями «Газпромнефть», «Роснефть», «Татнефть» и другими производителями топлива. В Новосибирской области планируем открыть семь АЗС. Это первый этап, дальше будем смотреть. Нельзя сказать, что в Новосибирске большой выбор земельных участков, но варианты есть», — рассказала руководитель сети АЗС G7 Евгений Демченко BFM-Новосибирск.

За последние три года на российском топливном рынке произошли значительные изменения, в том числе из-за введения санкций. Многие собственники, бренды и заправки сменились, закрылись или были проданы. Новые игроки могли бы использовать активы ушедших компаний, но компания, которая сейчас пришла в этот регион, не стала этого делать.

По словам Демченко, они строят абсолютно новые автозаправочные станции и ничьи активы не покупают.

Напомним, что под Новосибирском строительная готовность синхротрона СКИФ достигла 40%.