В «ВИС» сообщили о риске затягивания строительства четвертого моста в Новосибирске

В Группе компаний «ВИС» заявили, что строительство моста в Новосибирске может затянуться.

В группе компаний «ВИС» заявили, что отсутствие финансирования строительства четвертого моста в Новосибирске может привести к серьезному увеличению сроков работ. По словам представителей компании, это практически безвыходная ситуация.

«Без финансирования невозможно вести работы, расплачиваться с поставщиками и подрядчиками. Особенно тревожно, что без решения финансовых вопросов строительный сезон лета-осени 2024 года может быть потерян и тогда нынешний срок завершения строительства становится нереальным», — прокомментировали в Группе.

В связи с этим продление сроков строительства объекта, как пишет пресс-служба Группы, является обоснованным.

Ранее ГК «ВИС» и правительство Новосибирской области заключили дополнительное соглашение, согласно которому четвертый мост через реку Обь должен быть введен в эксплуатацию 6 декабря 2025 года.

Однако, согласно законодательству, это соглашение должно быть согласовано с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). 4 июня ФАС отказала в изменении условий соглашения.

Напомним, что под Новосибирском строительная готовность синхротрона СКИФ достигла 40%.