Вознесение Господне-2024: строгие запреты и православные традиции

Вознесение Господне – христианский праздник, памятный день восшествия Иисуса Христа во плоти на небо. Он отмечается в 40-й день Пасхи и всегда приходится на четверг.

В 2024 году праздник выпадает на 13 июня. Считается, что Вознесение открывает летний сезон. На Руси после этого праздника прекращались заморозки, поэтому можно было купаться в водоемах, а также открывать сезон урожая, сеять злаки.

Что нельзя делать в священный четверг?

Для православных существуют поверие, что в этот день необходимо соблюдать определенные традиции и запреты. В этот день нельзя ругаться и сквернословить, желать кому-то зла. Вознесение — священный праздник, лучше посетить церковь и помолиться за благополучие себя и близких, очистить помыслы и посвятить день светлым мыслям и добрым делам.

Считается, что после воскресения Иисус Христос 40 дней ходил в образе нищего, прося милостыню, поэтому в этот день неправильно отказывать нуждающимся в помощи, важно быть добрым с окружающими.

Рекомендуется с радушием встречать гостей. На Руси люди верили, что если кто-то постучался в дверь на Вознесение, то это пришел Христос, только в чужом обличье, поэтому обязательно его нужно впустить, накормить, чтобы получить благословение.

Также в этот день народ сторонился физической работы, праздник лучше посвятить походам в церковь, встрече с родными и друзьями, праздничному обеду. Также рекомендуется отказаться от рукоделия и уборки, а порядок навести накануне, чтобы встретить Вознесение в чистоте.

Многие в этот день ездят на кладбища и вспоминают умерших родственников, считается, что в Вознесение открываются врата между двумя мирами и мертвые приходят навестить живых.

Люди в этот день старались не выносить мусор, чтобы не оскорбить Иисуса Христа, считалось, что в 40-й день он продолжает ходить по дорогам. Традиции уходят истоками в древность, т.к. раньше не было определенного места для сбора отходов, поэтому соблюдаться или нет традицию, дело каждого.

В священный четверг не заключают браки, запрет касается в первую очередь венчания, т.к. церковь в этот день принимает верующих для проведения специальных обрядов, например, во время мессы происходит благословение винограда, тушение пасхальной свечи, а в некоторых храмах статую Иисуса поднимают до самого потолка, что символизирует вознесения Иисуса на небо.

Запрета на определенную еду в церковный праздник нет, однако не рекомендуется устаивать шумные застолья. Праздник выпадает на четверг – непостный день, поэтому пища может быть разнообразной. В древности на столах обычно выставляли хлеб, лук, мясо, молоко, блины. Символичное блюдо — выпечка в виде обуви, считалось, что Христос за время пребывания на русской земле полностью стоптал свою обувь.

Приметы Вознесения Господне

Погода в праздник Вознесения Господне тоже играла немаловажную роль, существуют приметы, которые определяют весь оставшийся год. Например, утренняя роса символизировала, что год будет удачным, солнечная погода в этот день символизировала хороший урожай и лето без засухи и затяжных дождей, холодный ветер — к засухе, дождь предсказывал грозовое лето, неурожай и болезни скота. При этом, если он шел более трех дней, то примета не признавалась.

Вознесение Господне входит в число 12 важнейших после Пасхи православных праздников. Согласно Новому Завету, после Вознесения Иисус вместо земного пребывания начинает незримо присутствовать рядом с верующими.