Авито и Государственная компания «Автодор» договорились о сотрудничестве

В Автотеке будут доступны данные о задолженностях за проезд по платным дорогам.

В рамках ПМЭФ-2024 Авито и Государственная компания «Автодор» подписали протокол о намерениях по взаимодействию. Соглашение позволит Авито расширить перечень данных, которые доступны пользователям платформы в отчетах сервиса онлайн-проверки автомобилей Автотека (проект Авито).

Подписи под документом поставили представитель компании «Авито», управляющий директор по взаимодействию с государственными органами ООО «КЕХ еКоммерц» Владислав Федулов и заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

Сотрудничество сторон позволит повысить прозрачность сделок на вторичном рынке автомобилей, улучшить качество и безопасность услуг для пользователей платформы.

Стартовым направлением сотрудничества станет обмен информацией о трафике на скоростных дорогах Государственной компании «Автодор», в том числе о наличии на транспортных средствах задолженностей за проезд по платным автодорогам. Благодаря этому данные будут доступны для пользователей сервиса Автотека, который собирает максимально подробную информацию об истории автомобиля в единый отчёт.

Также компании договорились о том, что сервис Автотека будет информировать пользователей платформы о деятельности и мероприятиях компании «Автодор» через свой ресурс и ресурсы партнеров.

Для справки: трафик на дорогах Государственной компании «Автодор» растет с каждым годом. В 2023 году общее число проездов по всем скоростным дорогам Государственной компании превысило 285 миллионов. Это на 18% больше, чем в 2022 году. Рост популярности трасс Автодора у автомобилистов связан, в том числе, с рекордными показателями по числу открытых в прошлом году новых участков дорог – в общей сложности более 800 километров. В 2024 году Госкомпания планирует ввести в строй еще более 300 км скоростных дорог.