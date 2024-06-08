Авито на ПМЭФ: «Цель регулирования — обеспечить равные права и обязанности для всех участников рынка»

На сессии Петербургского международного экономического форума «Регулирование маркетплейсов: необходимость или новый стимул для развития?» эксперты обсудили различные способы регулирования рынка электронной торговли.

Влад Федулов, управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито, особо подчеркнул, что Авито — не маркетплейс, а классифайд.

«Мы понимаем, что цель регулирования — обеспечить равные права и обязанности участников рынка, создать условия для честной конкуренции и защиты интересов покупателей и продавцов. Выработка эффективных способов достижения этих целей требует широкого обсуждения, анализа рисков и преимуществ каждого из подходов. Важно также учитывать специфику каждой из бизнес-моделей. Что касается Авито, то у нас есть пять категорий, и только одна из них товарная. И в действующей модели нам есть куда расти и какие направления развивать», — отметил Влад Федулов.

В сессии приняли участие представители ФАС России, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, АО «Корпорация «МСП», Ozon, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле и другие эксперты.