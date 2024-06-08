Бойцы СВО из Новосибирской области спасли трех котят в Авдеевке

Бойцы из Новосибирской области, участвующие в специальной военной операции, нашли трех котят в Авдеевке.

В Авдеевке бойцы СВО из Новосибирской области услышали жалобный писк. Оказалось, что это плачут трое испуганных котят. Вернувшись с задания, ребята обнаружили, что животные все еще находятся на том же месте, где их оставили. Они решили забрать их с собой.

«Вот они, сидят дикошарые. Не подпускают никак. Только в перчатках», — сказал автор на видео.

Бойцы обещают рассказать о процессе одомашнивания. Они уже отдали одного котенка в подразделение разведки, где его прозвали Василичем. Другие котят тоже скоро получат клички.

Напомним, что в Искитиме из-за дождя разбушевался источник Святой Ключ.