Депутат Арефьев предлагает сделать Новосибирск третьей столицей России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьева предложил сделать Новосибирск третьей столицей России.

Депутат Николай Арефьев выдвигает идею превращения Новосибирска в "экономическую столицу" России. Он подчеркнул, что исторический факт создания филиала Академии наук в Новосибирске в советское время не случаен, пишет Лента.

По его словам, Новосибирск имеет все необходимые потенциалы для занятия позиции важного экономического центра страны и может стать "третьей столицей" России.

Он добавил, что в Новосибирске проживает более миллиона человек, и город активно развивается. Он также отметил, что ключевой аспект становления столицей заключается в концентрации управленческих ресурсов страны. Поскольку перенос столицы из Москвы представляется маловероятным из-за значительных затрат, Арефьев предложил рассмотреть возможность превращения Новосибирска в экономическую столицу. Это означает направление в этот город Министерства промышленности и экономики для того, чтобы все экономические процессы сосредоточивались именно там.



Напомним, стала известна погода в Новосибирске на 8 и 9 июня.