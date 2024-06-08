«Ходят с оружием по улице». Студентка НГУ вернулась из США и рассказала о шокирующих фактах

Студентка третьего курса НГУ Светлана Пыко по обмену год училась в Flathead Valley Community College. Он находится в одном из самых живописных мест Северо-Американского континента – штате Монтана, окруженного скалистыми горами. Сибирячка рассказала, чем ее удивил образ жизни в «Стране большого неба». Далее повествование от первого лица.

Кругом горы и реки

Большую часть времени в течение обучения я провела в небольшом городе штата Монтаны Калиспелле, окруженного горами со всех сторон и находящегося в своеобразной долине, недалеко от границы с Канадой.

Монтана — это республиканский штат на северо-западе Америки, неофициально его часто называют «Страна большого неба» и «Штат сокровищ». Сокровища здесь это не только про золото, обнаруженное в конце 19 века, а про природное богатство в виде гор, обширной фауны и национального парка Глейшер. Место напоминает Алтай.

Попадая в американскую глубинку, сталкиваешься с многими незнакомыми явлениями и культурными аспектами. Хоть период «культурного шока» прошёл плавно и спокойно, почти каждый день приходилось открывать новые стороны незнакомой страны и привыкать к другому образу жизни.

Ковбои и пикапы

В первые дни обучения больше всего удивлял стиль американцев и то, как просто они подходят к своему гардеробу. Студенты и преподаватели ходят в удобной одежде, часто спортивного стиля: джинсы, худи, толстовки, кроссовки и всё, что не сковывает движения.

Ходят слухи, что на занятия можно прийти даже в пижаме, но за весь год самое «расслабленное», с чем я столкнулась были резиновые сланцы.

Неотъемлемым атрибутом ежедневного аутфита студента из Америки является многоразовая бутылка воды, при этом часто достаточно массивная на 700-800 миллилитров. А спортсмены- волейболисты вообще приходили на секцию с галлоном воды (это около 3,7 литра). Разнообразие ёмкостей здесь правда удивляет: можно найти на любой вкус и цвет, но обязательно большую и с наклейками на стенках.

Особенности стиля не заканчиваются на простоте: абсолютно нормально встретить в магазине или аэропорту мужчин, одетых в ковбойскую шляпу, клетчатую рубашку, казаки и джинсы с крупной застёжкой на ремне. Те самые образы из фильмов про дикий запад до сих пор актуальны. А в центре города множество магазинов с обширным ассортиментом одежды такого стиля.

Американцы почти не ходят по улицам. Даже если до магазина идти 10 минут, они поедут на машине. Мы всегда шутили, если встретить пешего человека, идущего вдоль дороги, это скорее всего иностранец, потому что единственные, кто ходит в магазин пешком — международные студенты.

Самый популярный транспорт, повсеместно встречающийся в северном штате — пикапы с большим кузовом.

Ходят с оружием

Один из самых больших страхов приезжих в Америку — легкодоступность оружия. Каждый штат самостоятельно решает кому и как можно покупать его. Например, в Монтане разрешено свободное ношение скрытого оружия (т.е. оно не должно быть на виду) и покупка некоторых видов пистолетов без специальных разрешений, лицензий или регистраций. Это вторая поправка в Конституции США. Оружие считается неотъемлемым атрибутом каждого гражданина, хоть и часто выбивается из привычной картины мира жителей других стран.

Дорогое метро и массовое количество машин

Многие россияне слышали про крыс и бездомных в нью-йоркском метро. Но как обстоят дела с общественным транспортом в маленьких городах? Всё просто — его там часто нет, как и в России. В больших городах, типа Вашингтона и Нью-Йорка стоимость проезда в подземке 3-3,5 доллара (180-215 рублей).

Парковка моего колледжа была местом, полностью заполненным машинами и большинство из них принадлежали студентам, ведь в штатах собственный транспорт это не роскошь, а необходимость. По-другому передвигаться по городу очень тяжело. Возможно поэтому нет нужды в развитой системе общественного транспорта и единственный вариант доехать в какую-то точку города — воспользоваться заказным автобусом. Его преимущество в том, что для заказа транспорта есть специальное приложение и можно самостоятельно выбрать время и место, куда должен подъехать транспорт. Но ограниченные до 18:00 часы работы и выходные дни усложняют его использование. Зато цена демократичная — всего 1 доллар (90 рублей).

Больше всего меня удивляла неприспособленность некоторых городов для передвижений на общественном транспорте. Иногда на автобусе ехать 2-2,5 часа с пересадками до конечного пункта, а на машине всего 30-40 мин. При этом часто, путешествуя большой компанией, будет выгоднее уехать на такси, разделив стоимость на несколько человек, чем платить за каждую поездку на автобусе по 4-5 долларов (360-450 рублей).

Но, продумывая маршрут на автобусе, нужно всегда брать с собой что-то тёплое, даже если на улице 30-градусная жара. В Америке все очень любят кондиционеры, поэтому в любом помещении они работают на максимуме.

На поезде мне удалось прокатиться только пару раз: из Монтаны в Вашингтон. Дорога заняла около 14 часов, а цена туда-обратно со студенческой скидкой получилась 100 долларов (9000 рублей). Но даже среди американцев далеко не все когда-либо в своей жизни ездили на поездах, система железных дорог все-таки развита слабо по сравнению с автомагистралями.

Огромные размеры продуктов

Очень привычная вещь для США и шокирующая для каждого русского студента — размеры продуктов в магазинах. Стандартная упаковка молока продаётся не меньше половины галлона, а буханки хлеба по 800 грамм и меньше почти не найти.

Но в особенности американцы любят хлопья для завтрака, размер которых обычно доходит до килограмма и рассчитан на большую семью. И это неспроста, ведь во многих семьях по 3-5 детей и родители делают закупки на долгое время, поэтому огромные упаковки газировок, хлопьев, печенья, арахисовой пасты — обязательные элементы продуктовой корзины. А самый популярный магазин Costco продаёт товары только в большом объёме, что идеально подходит американцам, так как избавляет от необходимости часто посещать магазины и снижает затраты.

Удивили и американские аптеки. Это целый мини-маркет, где продают не только медицинские препараты, но и вообще всё, от шампуня до еды.

Дорогие продукты и жилье

Каждый раз умножать цены практически на сто хоть и легко математически, но очень трудно психологически для каждого приезжего. Даже если в этом нет необходимости, этот процесс в голове происходит сам по себе. Цены разнятся в зависимости от магазина и марки, но по своему опыту могу судить, что хватало 40-50 долларов на продукты в неделю в дешёвом сегменте магазинов Walmart. Например, самое дешёвое молоко стоит около 2,2 долларов (198 рублей), сыр в объёме 200 гр по 3,5 доллара (315 рублей), а 12 яиц можно приобрести за 2,5-4 доллара (225-360 рублей).

Есть и веганские продуктовые, и специализированные магазины правильного питания. Там обычно цена в 1,5-2 раза выше, чем в обычном.

Но стоимость на ценнике, это не конечная сумма и к ней ещё прибавляется налог штата. Везде он свой, но в Монтане полностью отсутствует, что привлекает мигрантов и туристов.

Как и в России многие студенты в США живут в общежитиях. Можно выбрать между комнатой для одного или делить общую кухню и ванную с соседом, при этом со своей небольшой личной спальней. Такие апартаменты стоят 800-900 долларов в месяц (72 000 – 81 000 рублей). Аренда отдельной комнаты в доме в среднем стоит 1000 долларов (90 000 рублей) и обычно после завершения обучения, молодые люди совместно арендуют дом на несколько человек.