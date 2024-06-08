Новосибирец, пострадавший из-за коммунальной аварии, получит 500 тысяч рублей

Житель Новосибирска, который пострадал в результате коммунальной аварии, получит компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Новосибирска, теплосетевая компания выплатила 500 тысяч рублей в качестве компенсации мужчине, который получил ожоги средней степени тяжести из-за разрыва трубы в январе 2024 года.

В ходе судебного разбирательства стороны достигли соглашения о том, что мужчине добровольно возместят ущерб в размере 500 тысяч рублей. Поскольку истец отказался от иска, производство по делу было прекращено.

Напомним, что в январе 2024 года в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария, в результате которой мужчина получил ожоги. Всего из-за прорыва на теплосетях пострадали 14 человек.