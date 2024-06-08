Новосибирские грибники поделились фотографиями своего улова в лесу

Новосибирские грибники делятся в сети фотографиями своего улова, который они собрали в лесу.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте» любители собирать грибы поделились своими находками.

Так, один из пользователей рассказал, что набрал 30 литров маслят на Каракане, уточним, что грибы пока растут одиноко, они крупные и чистые.

Также одна из любительниц собирать грибы поделилась, что набрала 7 литров подберезовиков.

«Действительно високосный год обещает быть урожайным на грибы, даже судя по сморчкам и достатка влаги», — написал оидн из пользователей.

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