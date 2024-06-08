Лишили праздника: для кого отменили выходной день 12 июня

По данным опроса в России ежегодно снижается количество людей, которым предоставляется выходной в 12 июня на День России: в 2005 году этот показатель составлял 73%, в 2014 году — 60%, а к 2015 году упал до 42%.

Государственный праздник — День России традиционно отмечается 12 июня, с 1991 года этот день официально является выходным. Не смотря на это, не все смогут воспользоваться этим правом.

Кому предстоит работать?

Треть трудоспособного населения страны задействовано в отраслях производства и социальной сферы, где остановка работы недопустима. Это работники заводов, электростанций, медицинских учреждений, служб экстренной помощи, нефтеперерабатывающих предприятий, аэропортов и другой критически важной инфраструктуры. В этот перечень можно отнести артистов и деятелей искусства, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях.

По данным Росстата, 14,2 млн человек задействовано в неформальном секторе экономики, это 19,1% от общей численности занятых. В статистику по неформальной занятости попадают работники предприятий, не устроенные официально, и те, кто работает на себя. Им возможно также, придется отказаться от дополнительного выходного дня. Работники торговых сетей 12 июня смогут принести максимальную пользу организации, т.к. большая часть населения отправляется на прогулку, за покупками и развлечениями. То же самое касается сферы туризма или промышленности.

Выходной на деньги

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Соответственно, лишившиеся отдыха работники смогут получить увеличенную оплату труда. Стоит отметить, что правом в полной мере могут воспользоваться трудоустроенные официально жители страны, остальные вынуждены договариваться непосредственно с руководителем.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором и локальным нормативным актом.

Жизнь других?

В России отмечается 14 государственных праздников, в которые установлены выходные дни. В случае работы оплата производится в двойном размере. Еще официально 28 дней отпуска отдыхает каждый работник. При этом в разных странах количество дней оплачиваемого отдыха различается.

В США таких дней всего 10 дней, все они являются государственными праздниками. Отпуска, положенного по закону, у них нет. Ситуация зависит от компании: каждая организация устанавливает свои правила и продолжительность отпуска для сотрудником, тем не менее, с официальными 10 днями отдыха США находятся на предпоследнем месте рейтинга. Хуже ситуация только в Микронезии, где отдыхают 9 дней в год.

Больше всего люди отдыхают в Иране — 53 дня, из них почти месяц государственных праздников — целых 27 дней в год. На втором месте Сан-Марино, где отдыхают 46 дней, на третьем — Йемен с 44 днями. В Италии оплачиваемый отдых длится 28 дней, в Германии — 29, в Великобритании — 28, в Китае — 16.

Население планеты стало меньше работать за последние 150 лет, отмечают исследователи портала Our World In Data. Это произошло из-за уменьшения количества рабочих часов каждый день и количества рабочих дней в неделю.

Отдыхать или не отдыхать, вот в чем вопрос

Ситуация с празднованием Дня России остается противоречивой. С одной стороны, существует необходимость создания условий для комфортного отдыха граждан в праздничные дни, с другой — объективная необходимость поддержания непрерывного производства и оказания социальных услуг. Поиск баланса между этими двумя потребностями — важная задача для властей, призванная обеспечить праздничное настроение для всех россиян, независимо от их рода занятий.