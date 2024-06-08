Поддержку коренных народов Севера усилят металлурги

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения между «Норникелем» и Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России).

Документ подписали руководитель ФАДН России Игорь Баринов и вице-президент по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Это дополнительное соглашение к документу, действующему с 2023 г. Оно нацелено на расширение мер поддержки коренных народов со стороны металлургической компании и продиктовано международными и корпоративными стандартами в сфере прав коренных народов и социальной ответственности бизнеса, а также ростом общественного внимания к коренным народам.

В частности, компания профинансирует ряд мероприятий, направленных на обеспечение реализации прав и содействие устойчивому развитию коренных народов, а также на сохранение и развитие их культуры и экономики.

«В условиях промышленного освоения коренные малочисленные народы относятся к наиболее уязвимым группам. Их системы расселения и жизнеобеспечения критически зависимы от сохранения традиционной среды обитания, на которую могут влиять проекты развития. По этой причине они являются специальным объектом правовой защиты в соответствии с международными, национальными и корпоративными стандартами, — сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов. — Соглашение между ФАДН и «Норильским никелем» обеспечивает финансирование целого ряда проектов: образовательные, культурные, научные, участие в международном сотрудничестве и др. Важно, что выгодоприобретателями становятся не только сообщества коренных народов регионов хозяйственного присутствия компании, но и общероссийские сообщества».

Компания уже давно реализует программу поддержки коренных малочисленных народов. Она включена в 10-летнюю Стратегию развития компании до 2030 г. Сохранение традиционного уклада жизни, поддержка экономики и культуры, защита их прав — важные составляющие социальной деятельности компании.

«Таймыр является домом для долган, нганасан, ненцев, энцев и эвенков. Учитывая сложности жизни на Крайнем Севере, мы продолжаем традицию, начавшуюся в советские времена, и оказываем помощь, которая от простого шефства переросла в совместно разработанные программы развития. Наше отношение к коренным народам — это не разовые акции, не попытки задобрить, а честная, прозрачная и осознанная позиция, курс которой — развитие корпоративной этнокультуры, — рассказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев. — Компания работает на сохранение и развитие всех культур, с которыми соприкасается. Наша цель — выстраивать партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами. Сотрудничество равностороннее, официально закрепленное и ведется с региональными и муниципальными властями, ФАДН России, объединениями КМНС, а также напрямую с общинами».