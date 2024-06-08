Появились подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом из Новосибирска

Появились подробности о смертельном ДТП с пассажирским автобусом из Новосибирска в Алтайском крае.

В Алтайском крае в Барнауле на Змеиногорском тракте 7 июня в 23:50 произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по краю, в районе дома 110/2 52-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом из Новосибирска.

В результате аварии погибли водитель и 54-летняя пассажирка иномарки, еще одну 41-летнюю пассажирку автомобиля доставили в больницу с различными травмами.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту Новосибирск — Усть-Каменогорск (Казахстан). Пострадавших из общественного транспорта нет.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.