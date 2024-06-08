Садовод из Новосибирска посоветовала дачникам высадить помидоры до Троицы

Садовод из Новосибирска посоветовала ориентироваться не на температуру воздуха а на температуру почвы.

Садовод Наталья Иванцова из центра "Сияние" дала советы дачникам Новосибирска по поводу посадки помидоров до праздника Троицы. Об этом пишет VN.

Погода ставит дачников в трудное положение: некоторые уже успели высадить рассаду в конце мая, в то время как другие только готовятся к этому. Заморозки, которые застигли регион, насторожили всех.

Наталья Иванцова подчеркивает, что при принятии решения следует ориентироваться не только на температуру воздуха, но и на температуру почвы: для огурцов достаточно +20 градусов, а для томатов – +16. Посев семян в холодную почву может привести к их гниению. Она утверждает, что теплые дни лета и осени позволят посадкам прорасти и дозреть.

Иванцова утверждает, что есть еще время подождать – две недели. В конечном счете, заморозки и опыт садовода подтверждают народную мудрость: посев следует провести к Троице, которая в этом году приходится на 23 июня.