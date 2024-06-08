Стало известно, куда можно сходить на выходных в Новосибирске

В Новосибирске появился список мероприятий на 8 и 9 июня.

События на субботу, 8 июня:

- Открытие четвертого яхтенного сезона на Обском море пройдет в Парусном клубе SibSailClub в 11:00.

- IV экологический фестиваль с концертно-развлекательной программой, мастер-классами, раздельным сбором мусора и розыгрышем призов состоится в Новосибирском зоопарке с 11:00 до 15:00.

- Серия из трех концертов современной музыки, исполненной участниками фестиваля, расскажет о различных аспектах академической музыки XX и XXI века. Мероприятие пройдет в клубе "Ночь" в 14:00, 16:00 и 18:00.

- Рок-концерт группы, выросшей из проекта "Внутри Лапенко", пройдет в Лофт-парке "Подземка" в 19:00.

События на воскресенье, 9 июня:

- Благотворительная фотосессия с собаками в помощь приютам состоится в Нарымском сквере с 12:00 до 18:00.

- Праздник татарской культуры с национальными костюмами, играми, развлечениями и угощениями пройдет в парке "Берёзовая роща" с 12:00 до 18:00.

- Акустический концерт известных итальянских хитов Azzurro, Confessa, Sussana, O sole mio, Volare, L’italiano и других состоится в ЦК19 в 17:00