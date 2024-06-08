Студентка НГУ, которая побывала в Америке, рассказала о ценах на продукты и жилье

Студентка НГУ, которая год провела в США по программе обмена, рассказала о ценах на продукты и жилье.

Светлана Пыко, студентка третьего курса НГУ, училась год по обмену в Flathead Valley Community College в штате Монтана, который окружен скалистыми горами. Она поделилась с Сиб.фм своими впечатлениями о жизни в Америке.

Светлана большую часть времени провела в небольшом городе штата Монтаны, Калиспелле, который со всех сторон окружен горами и находится недалеко от границы с Канадой.

В первую очередь Светлана обратила внимание на американский стиль. Она рассказала, что они просто подходят к своему гардеробу. Студенты и преподаватели ходят в удобной одежде, часто спортивного стиля: джинсы, худи, толстовки, кроссовки и все, что не сковывает движения.

Стиль не ограничивается простотой: в магазинах и аэропортах можно встретить мужчин в ковбойской шляпе, клетчатой рубашке, казаках и джинсах с крупной застежкой на ремне. Это похоже на образы из фильмов про Дикий Запад, которые до сих пор актуальны. В центре города много магазинов с одеждой такого стиля.

Самым популярным транспортом являются пикапы с большим кузовом.

Светлана также рассказала, что психологически сложно для каждого приезжего умножать цены практически на сто, хоть это и легко математически.

Цены на продукты зависят от марки и магазина, но в среднем на неделю девушке хватало 40–50 долларов. Самое дешевое молоко стоит 2,2 доллара за литр (198 рублей), сыр — 3,5 доллара за 200 грамм (315 рублей), яйца — 2,5–4 доллара за 12 штук (225–360 рублей).

В городе есть и продуктовые для веганов, и специализированные магазины правильного питания. В них цены в полтора-два раза выше, чем в обычных.

«Но стоимость на ценнике, это не конечная сумма и к ней еще прибавляется налог штата. Везде он свой, но в Монтане полностью отсутствует, что привлекает мигрантов и туристов», — рассказала Светлана.

Как и в России, многие студенты в США живут в общежитиях, где можно выбрать между комнатой для одного или делить общую кухню и ванную с соседом. Такие апартаменты стоят 800–900 долларов в месяц, или 72 000–81 000 рублей. Аренда отдельной комнаты в доме в среднем стоит 1000 долларов, или 90 000 рублей. После окончания обучения молодые люди обычно арендуют дом на несколько человек.

О чем еще рассказала Светлана, можно прочитать в материале Сиб.фм.