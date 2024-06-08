В Бердске прошел четвертьфинал игры КВН для особенных людей

В Бердске состоялся четвертьфинал игры КВН для людей с ограниченными возможностями.

В пятницу, 7 июня, в ДК «Родина» города Бердска Новосибирской области состоялись четвертьфинальные игры Интегрированной лиги особого статуса «СВОЯ лига ВОИ» Международного Союза КВН. Мероприятие проходило в рамках проекта «КВН ВОИ 2024» под названием «Безлимит на юмор».

Организаторами игры выступили Новосибирская областная организация инвалидов ВОИ, Фонд президентских грантов и телевизионное творческое объединение «АМИК».

По мнению главы города Бердска Романа Бурдина, подобные мероприятия нужно проводить обязательно.

Он сообщил, что при выборе места проведения мероприятия учитывались возможности Бердска для организации масштабных событий, адаптированных для людей с ограниченными возможностями. В частности, ДК «Родина» является единственным учреждением культуры, куда люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, могут беспрепятственно подняться на сцену.

В Бердск съехались шесть команд КВН «Своей лиги ВОИ» из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, Томской области, а также из Республики Башкирия и Республики Хакасия.

Соревнования проходили в трех традиционных конкурсах: приветствие, разминка и музыкальный конкурс.

Команда «Абсурд» из Новосибирской области сразу же продемонстрировала свой потенциал. Особенно ярко это проявилось в выступлении капитана команды Ольги Паршаковой, которая с первых минут покорила зрителей своей харизмой.

После игры Ольга рассказала, что команда состоит из представителей трех районов: Краснозерского, Карасукского и Ордынского. Репетиции проходят в поселке Краснозерском, поскольку он расположен в центре и удобен для всех участников.

«Мы уже три года представляем Новосибирскую область в «СВОЕЙ лиге ВОИ». Для ребят-инвалидов выехать куда-то и прожить четыре дня равносильно выходу из зоны комфорта. Благодаря КВН они почувствовали себя нужными. Они получают массу впечатлений, знакомятся с новыми людьми», — поделилась Ольга с корреспондентом «АиФ Новосибирск».

Игорь Галл-Савальский, председатель Новосибирской областной организации инвалидов ВОИ, подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями — такие же, как и все остальные. Он считает, что им необходимо встречаться и общаться друг с другом.

По его словам, людям с ограниченными возможностями немного сложнее, но они сами смеются над этим. Учатся преодолевать барьеры.

В результате игры победителями стали участники команды «Абсурд» из Новосибирской области, второе место заняла команда «ПОДАрок» из Республики Хакасия, третье место — команда «Без тормозов» из Красноярского края, четвертое место — команда «Дерзкие» из Кемеровской области. На пятом месте оказалась команда «Чехов на Томи» из Томской области, а на шестом — «Сборная добрых людей» из Республики Башкортостан.

Теперь команды «ПОДАрок» и «Абсурд» будут выступать в полуфинале, который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.