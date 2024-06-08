сегодня
09 июня, 00:51
пробки
1/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
сегодня
09 июня, 00:51
пробки
1/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
вчера 23:57
проиcшествия

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 6-летнего мальчика

Фото: ГИБДД

В Новосибирске произошла авария с участием мальчика-велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирску, 8 июня во дворе Ленинского района произошла авария.

28-летний водитель на Toyota Corolla двигался по внутридомовой территории дома №9 по улице Ясный Берег. Он наехал на 5-летнего мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в поселке под Новосибирском силовики в ходе рейдов выявили нелегалов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в