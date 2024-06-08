В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 6-летнего мальчика

В Новосибирске произошла авария с участием мальчика-велосипедиста.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирску, 8 июня во дворе Ленинского района произошла авария.
28-летний водитель на Toyota Corolla двигался по внутридомовой территории дома №9 по улице Ясный Берег. Он наехал на 5-летнего мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть.
В результате ДТП ребенка доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в поселке под Новосибирском силовики в ходе рейдов выявили нелегалов.