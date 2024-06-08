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общество

В Новосибирске Главгосэкспертизу прошел многомиллионный экопромпарк

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске прошла Главгосэкспертиза многомиллионного экопромпарка.

Как сообщает РБК Новосибирск, Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию агропромпарка, который будет построен в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области.

Сообщается, что на территории парка будут расположены кластеры, занимающиеся утилизацией отходов и производством вторичных ресурсов.

В данный момент на земельном участке ведутся строительно-монтажные работы по возведению здания научно-технического центра и устройству инженерной инфраструктуры.

Известно, что в проект инвестировано более 1 млрд рублей. Объект планируют сдать в 2024 году. Ожидается количество рабочих мест свыше 150.

Для реализации проекта заключен договор аренды земельного участка площадью 212 867 квадратных метров на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области.

Напомним, что в поселке под Новосибирском силовики в ходе рейдов выявили нелегалов.

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Нина Раневская
Журналист

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