В Новосибирске мать девочки, умершей от йогурта, обжаловала приговор врачу

В Новосибирске мама девочки, которая скончалась после употребления йогурта, подала апелляцию на приговор, вынесенный врачу.

Недавно в Новосибирске суд вынес приговор бывшему детскому хирургу Дмитрию Аксенову. Он работал в ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Суд признал врача виновным в халатности, которая привела к смерти девочки. В качестве наказания суд назначил Дмитрию три года условно с таким же испытательным сроком.

Напомним, в 2020 году произошла трагедия. Двухлетняя Адлина выпила йогурт, и вскоре ей стало плохо. Как выяснилось позже, у малышки был заворот кишок. Однако хирург Аксенов не заметил этого и поставил неправильный диагноз — сахарный диабет.

Девочку отправили в другую больницу, где спасти ее не удалось. Теперь мать Аделины хочет добиться, чтобы хирург, который не смог выполнить свой профессиональный долг, понес реальное наказание.

Недавно Елена подала апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда. Как она рассказала, ответа на свою жалобу она до сих пор не получила. Также Елена отметила, что не может получить решение суда.

«Из-за этого мы не можем ничего подать, никуда обратиться. В эту пятницу я спрашивала, когда предоставят решение суда. 20 июня будет месяц. Меня попросили позвонить на следующей неделе в пятницу», — сообщила мама погибшей девочки корреспонденту «АиФ Новосибирск».

Елена также не понимает, почему судья вынес Аксенову условный приговор. Более того, решение суда хирург получил в день заседания.

Она добавила, что по закону ему положено пять лет, но хирург не признает свою вину. Мама девочки хочет, чтобы врач получил самое суровое наказание.