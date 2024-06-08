На улице в Новосибирске человек в маске направлял пистолет на мужчину.

В пятницу, 7 июня, на улице Кропоткина, 271 в Новосибирске неизвестный в маске направлял пистолет на мужчину. Об этом сообщил тг-канал «АСТ-54 Black».

В опубликованном видео запечатлен мужчина в маске, угрожающе направляющий пистолет на лежащего на земле человека. В то же время другой мужчина, одетый аналогично, убегает в сторону.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники торгового помещения нажали тревожную кнопку из-за неправомерных действий и неадекватного поведения мужчины в маске. Позднее его задержали. Согласно официальной информации, гражданина привлекут по статье КоАП о мелком хулиганстве.