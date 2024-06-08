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общество

В Новосибирске после проливного дождя затопило улицы

Фото: Сиб.фм

Новосибирск накрыла непогода.

В субботу, 8 июня, город Новосибирск был застигнут сильным ливнем и грозами. Проливной дождь заставил прохожих искать укрытие. Улицы Мира, Выборная и Ватутина оказались под водой из-за обильных осадков.

Новосибирцы рассказали, что сначала дождь начался медленным тихим струём, но вскоре превратился в настоящий ливень. В некоторых местах лужи были настолько глубокими, что достигали щиколоток прохожих.

По прогнозам синоптиков, рекомендуется не выходить без зонта — дождливая погода ожидается как в выходные дни, так и на предстоящей рабочей неделе.

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Дамир Трубников

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