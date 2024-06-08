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общество

В Новосибирске выставлен на продажу советский чемодан для перевозки детей

Фото: Авито

Советский чемодан для перевозки детей продают в Новосибирске.

Это объявление можно найти на популярном сайте объявлений «Авито».

Продавец указал, что товар бывший в употреблении, и запросил за него 10 тысяч рублей.

Известный как «Мотылёк», этот советский чемодан имеет уникальную функцию трансформации в коляску, а также оснащен ящиком для хранения вещей.

Среди преимуществ данной модели — компактность, возможность перевозки небольших предметов, а также легкость в уходе. Однако из-за небольших колес удобно передвигаться лишь по асфальту.

Напомним, в Новосибирске продают щенка аффенпинчера за 140 тыс руб.

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Дамир Трубников

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