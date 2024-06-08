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общество

В Новосибирской области описали самых закредитованных заемщиков

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области рассказали о самых закредитованных заемщиках.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на онлайн-сервис Moneyman, сервис собрал данные за период с января по май 2024 года о самых закредитованных заемщиках.

Обычно кредиты берут люди в возрасте от 45 до 54 лет, а также те, кто не имеет высшего образования. Кроме того, высокий уровень долговой нагрузки наблюдается у семей с двумя детьми и более.

Также много заемщиков среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что жительница Новосибирска занимается кастомизацией одежды с помощью вышивки.

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Нина Раневская
Журналист

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