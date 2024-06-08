В Новосибирской области отремонтируют более 350 многоквартирных домов

В Новосибирской области более 350 домов ожидают капитального ремонта.

Программа капитального ремонта жилых домов готовится к изменениям, позволяющим собственникам изменить свои адреса в очереди, особенно если износ домов значителен. Об этом пишут «Вести Новосибирск».

В текущем сезоне в Новосибирской области планируется капитальный ремонт более 350 многоквартирных домов. Работы уже начались по замене кровель, внутренних коммуникаций и обновлению фасадов на большинстве адресов. Однако перечень работ может быть подвержен изменениям.

Существенные изменения в проекте станут возможными с 1 сентября. Осенью будет проведен технический мониторинг многоквартирных домов, которые планируется ремонтировать в 2025 году. Результаты обследования покажут, с чего начать работы в первую очередь, а что можно отложить. Если дом планируется ремонтировать через 3-10 лет, а его состояние уже плохое, жильцы смогут самостоятельно изменить сроки ремонта. Такое право предоставляют поправки в Жилищный кодекс.

Жильцы могут провести экспертизу и предоставить пакет документов в Министерство. Вопрос будет рассматриваться со сдвижкой сроков как вправо, так и влево», ─ сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов.

Люди смогут провести экспертизу за свой счет по собственной инициативе. Без дополнительных затрат, но в рамках очереди, оценку состояния многоквартирных домов в Новосибирской области будет проводить квалифицированная компания, выбранная по результатам конкурса. Планы капитального ремонта в регионе будут формироваться с сентября на основе результатов обследований.