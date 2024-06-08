В Октябрьском районе Новосибирска заметили головы животных на траве

В Новосибирске пожаловались на раскиданные головы крупно рогатого скота.

Как сообщается в телеграм-канале «Сибирский Экспресс», недалеко от станции метро «Октябрьская» в Новосибирске заметили раскиданные на траве головы животных.

Уточняется, что головы и кости крупного рогатого скота нашли около дома по улице Толстого, 3 в Октябрьском районе города.

Рядом работает несколько супермаркетов и располагается частный сектор.

Напомним, что появились подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом из Новосибирска.