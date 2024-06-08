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общество

В поселке под Новосибирском силовики в ходе рейдов выявили нелегалов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В одном из поселков под Новосибирском в ходе рейдов были обнаружены нелегальные мигранты.

Как сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области, в поселке Озерный на производственных помещениях сотрудники ведомства провели рейд по выявлению нелегалов. Они обнаружили одного иностранца, который находился на территории России незаконно.

Суд постановил выслать мужчину на родину. Еще одного мигранта оштрафовали на 2 тысячи рублей за нарушение правил трудовой деятельности.

Также правоохранители провели проверки в местах массового скопления иностранных граждан. Всего было проверено 155 человек, из которых шесть были доставлены в отдел полиции. Четверо мигрантов будут выдворены из России за незаконное пребывание в стране, еще двое были оштрафованы за нарушение трудового законодательства.

Напомним, что в Новосибирской области описали самых закредитованных заемщиков.

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Нина Раневская
Журналист

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