Волонтёры из Новосибирска помогли найти детей в Свердловской области

Двоих детей искали 4 дня в Свердловской области.

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» сообщили, то пропавших Григория и Викторию обнаружили в субботу, 8 июня. Один из волонтёров, двигавшийся на квадроцикле, заметил детей недалеко от трассы.

Согласно сообщению отряда, дети были усталыми, замёрзшими и голодными, и были переданы медикам скорой помощи. Также отмечается, что с ними находились их две собаки. Парень и девочка рассказали, что их животные грели их ночью и отгоняли волков.

Напомним, что 4 июня в Свердловской области дети в возрасте 10 и 12 лет, вместе с дедушкой и двумя собаками, потерялись, когда отправились на рыбалку. Дедушке удалось самостоятельно выбраться из леса.

В поисках детей участвовали спасатели из различных регионов России, включая поисковиков из Новосибирской области.