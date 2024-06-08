Женщина, укравшая 300 тысяч с выпускного в Новосибирске, принесла извинения

Женщина, получившая 300 тысяч с выпускного в Новосибирске, высказала свою точку зрения на произошедшее.

Видео с извинениями от Кристины было опубликовано в телеграм-канале Mash Siberia. Согласно информации, она уехала в другой город.

Девушка рассказала, что четыре года работала в родительском комитете одного из детских садов в Новосибирске, занимая должность менеджера, но её доход значительно сократился. Её заработок составлял 30 тысяч рублей в месяц, а также 20 тысяч рублей алиментов от бывшего мужа. У Кристины двое детей.

По словам женщины, в феврале ей стало очень трудно.

«По моей дурости я решила воспользоваться деньгами, которые скинулись родители на выпускной. Я подумала — всё вложу, когда разрешу свои проблемы. К сожалению, этого не случилось... Я перед ними извинилась в чате, сказала то, что я им верну денежные средства. Возвращать я собираюсь. До конца этого года я со всеми рассчитаюсь», — рассказала Кристина на видео.

Напомним, что родители одного из детских садов собрали 300 тысяч рублей на выпускной для своих детей. Они обвинили членов родительского комитета в том, что они забрали деньги и скрылись.