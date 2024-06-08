Жители Новосибирска пожаловались на мигрантов в хиджабах в полиции

В Новосибирске пожаловались на переполненные отделы по вопросам миграции.

В Новосибирске отделы по вопросам миграции переполнены женщинами с колясками и детьми на руках из-за нового требования по регистрации детей. Об этом пишет МК в Новосибирске.

«В этой очереди умереть можно. Пришла с утра, взяла талон, я – 67. Уже часа полтора прошло, но ничего не меняется», – отметила мать троих детей Наталья.

Очереди в отделе полиции по вопросам миграции отдела полиции "Октябрьский" становятся особенно длинными по четвергам. В конце мая и начале июня количество посетителей возросло в разы из-за предстоящих отпусков, а также необходимости постановки детей на учёт для посещения детских садов и школ.

Еще одна женщина добавила, что большие очереди формируются главным образом из-за женщин в хиджабах: мигранты приходят группами, к которым постоянно присоединяются новые мамы с колясками и множеством детей.

Некоторые женщины утверждают, что Центральный отдел полиции или Заельцовский не сталкиваются с подобными проблемами, в то время как Октябрьский переполнен. Отдел миграции в Октябрьском предлагает заранее записываться на "Госуслугах" или выбирать дни, когда женщины с малолетними детьми не приходят для постановки их на учёт.