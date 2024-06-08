Жительница Новосибирска занимается кастомизацией одежды с помощью вышивки

Жительница Новосибирска с помощью вышивки создала большое количество эксклюзивных вещей.

Жительница Новосибирска Анастасия Каравских тала заниматься искусством на одежде через вышивку еще во время учебы в университете. За это время она создала множество уникальных предметов одежды и даже сотрудничала с популярной певицей Еленой Темниковой. В интервью для издания "АиФ-Новосибирск" Анастасия поделилась своим творчеством.

Для Анастасии началось все с небольшого хобби — вышивания брошей, где она стремилась передать переходы оттенков, похожие на краски. По словам дизайнера, в то время это только начинало набирать популярность. Со временем она перешла на более крупный формат — одежду, на которой стала создавать уникальные принты.

Каждая работа Анастасии — это долгий и тщательный процесс, поэтому цена зависит от объема работы. Одним из самых сложных заказов была джинсовка с изображением змеи и цветов.

Дизайнер старается передавать заказы лично жителям Новосибирска, чтобы увидеть их реакцию, которая мотивирует ее продолжать работу.

Анастасия также поделилась историей, когда в 2021 году к ней обратился агент певицы Лены Темниковой, чей любимый кот заболел. Именно певица попросила вышить изображение своего кота на задней части джинсовой куртки.

«Мне просто написала агент Лены, спросила, могу ли я сделать что-то подобное. Потом скинула мне папку с материалами, и я увидела там лого Темникова. Поинтересовалась, для Лены ли это, агент ответила «да». А вышивку нужно было сделать с ее котом», — вспоминает она.