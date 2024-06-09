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общество

Агроном рассказала, как часто нужно поливать овощи в июне в Новосибирске

Фото: АиФ-Новосибирск

Новосибирским дачникам рассказали, как часто нужно поливать огород в этом месяце.

Как сообщает портал “АиФ-Новосибирск”, ссылаясь на кандидата сельскохозяйственных наук Людмилу Шубину, для того чтобы посаженная рассада не засохла во время жары, следует соблюдать несколько правил полива.

По ее словам, огурцы в теплице следует поливать раз в три дня, а помидоры можно и раз в неделю.

Также, как рассказала Людмила Шубина, капусте же необходима влага 2-3 раза в неделю, чтобы нарастить листья и сформировать кочаны.

“Поступающая сверху влага должна соединиться с нижнем слоем, где тоже есть небольшая влажность. То есть почва должна увлажниться до 10-15 см, а иногда до 20”, — уточнила агроном.

Напомним, что в Новосибирске садовод Иванцова советует дачникам высадить помидоры до Троицы

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Валерия Митрохина
Журналист

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