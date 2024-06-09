«Дети кричали, что умрут без неё, а она просто убегала»: жительница Томска рассказала о брошенных на площади малышах

Выходившая брошенных в Томске детей женщина рассказала ужасные подробности того дня.

7 июня поступок местной жительницы поверг в шок всю страну. Как сообщает издание «Комсомольская правда — Томск», женщина оставила двух маленьких детей 2-х и 5-ти лет одних в центре города и просто ушла, на крики малышей «Мама, мама!», она никак не реагировала, а просто убегала прочь. Стоит отметить и тот факт, что это был достаточно прохладный день и если бы не волонтер Наталья, которая быстро заметила бедняг, то брошенные детки просто могли замерзнуть.

Как на позже рассказала изданию, она прибыла на площадь для подготовки к празднику и в ходе работы заметила эту семью. Внимание Натальи привлек тот факт, что женщина почти волокла мальчика за руку, разговаривая по телефону, а он всё время плакал. Прошло около 15 минут, она прошла мимо уже вместе с маленькой девочкой, которая вырвалась и взяла мягкую игрушку с прилавка, мама пыталась взять дочку за руку, дети плакали.Так и начался кромешный ужас для этих малышей.

«Мы попытались выяснить с девочками, в чем дело, но она была, как мы сочли, в неадеквате полном... Плакала, орала: «Вызовите полицию, заберите их в детдом, они меня достали!» – только с матом. Я находилась рядом с ней и чувствовала стойкий запах перегара. Девчонки-соседки взяли маленького мальчика на руки, закутали в свою одежду и плед. Он был в трусиках и сланцах, когда люди ходили в куртках и кофтах», поделилась с изданием Наталья.

Далее началась полнейшая неразбериха, мать-года спихнув детей на работниц праздника, рванула в сторону Кирова, её дочка, которая была одета в юбку и при этом с голыми ногами, побежала за ней выкрикивая: «Мама, не уходи, я без тебя жить не смогу, я без тебя умру!». Догнать маму она конечно же не смогла.

«Находясь рядом с игрушками, девочка сказала, что хочет зайку, потому что мама ее похожую игрушку порезала ножницами», – добавила Наталья.

Детей покормили и тепло одели, малыш почти не говорил, только мотал головой отвечая на вопросы по типу «да» или «нет», в отличие от брата, старшая сестра почти сразу сообщила их имена и возраст. Вскоре одна из женин неподалеку услышала знакомую фамилию, сделала пару звонков, и её знакомые подтвердили, что знают сбежавшую мать. Как сообщили очевидцы, дети были грязные и избитые, одежда была вся рванная.

Мальчик практически не разговаривал, а только мотал головой «да» и «нет». Девочка очень контактная, назвала их имена и возраст. Позже соседка по палатке подошла и сказала, что знает девичью фамилию и имя женщины. Позвонила кому-то из знакомых и это подтвердила, как я поняла.

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