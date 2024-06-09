ФРТ планирует реализовать долгострой в Новомарусино в Новосибирске

В этом году ФРТ планирует реализовать долгострой в Новомарусино.

На сайте Фонда развития территорий появилась информация о том, что в IV квартале 2024 года планируется выставить на торги 2 земельных участка и долгострой по адресу улица Большая, 600/15.

По данным РБК-Новосибирск, аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев уточнил, что участок, который ФРТ собирается выставить на аукцион в Новомарусино, вызовет у застройщиков интерес в случае, если сумма земли вместе с монтажом коммуникаций не превысит 15%.

“Это предельная цена для участков, отдаленных от центра города”, — уточнил он.

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