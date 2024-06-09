Иван Гуз: “На социальных платформах люди общаются напрямую. Это одновременно большое преимущество и большой вызов”. На ПМЭФ-2024 обсудили развитие цифровых сервисов

Авито организовал сессию «Добро или зло? Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?» в рамках Петербургского международного экономического форума. В разговоре приняли участие управляющий партнер Авито Иван Гуз, гендиректор VK Владимир Кириенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, глава Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, писатель и сценарист Александр Цыпкин и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперты эксперты обсудили плюсы и минусы быстрого развития цифровых платформ и постарались спрогнозировать развитие индустрии на горизонте ближайших 5-10 лет.

По оценкам экспертов, оборот рунета в прошлом году достиг 17 триллионов рублей с темпом роста более 40%. Никакой другой сегмент экономики такой динамики не демонстрирует. 77% россиян заходят в интернет ежедневно, 39% — проводят в сети каждый день 4 и более часов.

Цифровые сервисы улучшают качество жизни, но несут с собой и риски — вопросы безопасности хранения и обмена данными, сокращение личного общения и потенциальные угрозы ментальному здоровью.

Иван Гуз, управляющий партнер Авито, отметил необходимость инвестирования в безопасность платформ. По его словам, эту стратегию классифайд выбрал на самом старте его развития, когда команда решила «играть в долгую» и развивать удобство и сервис на площадке, а не заставлять пользователей проводить на ней как можно больше времени ради монетизации через развлекательные сервисы.

«В среднем россияне проводят по 4 часа в онлайне каждый день, причем, среди молодежи и детей 12-24 этот показатель гораздо выше и равен 6 часам, то есть со временем люди будут все больше и больше проводить времени в интернете. На социальных платформах, таких, как Авито, пользователи общаются напрямую. Это одновременно и большое преимущество, и большой вызов. Мы осознаем эту ответственность, поэтому ежегодно больше 4 миллиардов рублей инвестируем в развитие этого направления, и инвестиции постоянно растут», — рассказал в своем выступлении Иван Гуз.

Он также подчеркнул социальную значимость платформы – на Авито происходит каждая вторая сделка по продаже недвижимости, авто, совершается каждый четвертый найм. Платформа помогает экономить: только за прошлый год семьи смогли сэкономить до 15 млрд рублей на покупке товаров для детей, совершив 25 млн сделок на Авито.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко также отметил, что фокусом для компании является реализация социальных проектов и обеспечение условий для профессионального роста пользователей:

«Социальная миссия платформ VK неразрывно связана с равным доступом и возможностями для пользователей вне зависимости от возраста и географии. Мы активно развиваем проекты, направленные на освоение востребованных навыков и обучение различным профессиям. Это не только программисты и классические роли в IT, но и специалисты креативного блока, авторы и создатели контента. Все наши инициативы в этом направлении полностью бесплатны. Еще один важный блок — ведение бизнеса на наших площадках. Мы даем возможность российским предпринимателям быстро, бесшовно и безопасно развиваться в соцсетях и получать дополнительный доход», — отметил он.

«Наша задача, чтобы доля российских платформ в общей структуре потребления росла. Отечественные платформы добросовестно выполняют требования, все социально ответственные. Впервые экосистема VK по доле мобильного трафика обогнала YouTube. Это очень хороший результат работы. Наша цель как государства — создавать дальше такие стимулы, чтобы платформы развивались. Вы для нас задаете определенные стандарты, требования. Пожелание от меня, чтобы вы шли вперед, все время поднимали планку, а мы за вами будем стремиться переносить лучшие практики в сегмент оказания госуслуг», — высказался в рамках дискуссии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По данным фонда ВЦИОМ, 81% жителей России активно пользуются цифровыми сервисами, и все они отмечают повышение уровня комфорта собственной жизни.

«На фоне цифровизации за последние несколько лет повседневная жизнь людей стала более комфортной. Время – самый главный ресурс для наших граждан. Возможность совершения покупок без выхода из дома – это в первую очередь оперативность и удобство. Именно через практику, что не нужно никуда ездить, не нужно никуда выходить, стоять в очередях, говорят в первую очередь наши граждане (экономия времени — 53% и возможность совершать покупки без выхода и дома — 45%.). Для 38% граждан в цифровых услугах важны большой выбор услуг и возможность сравнения цен. Возможность получать услуги в любом месте при наличии доступа к интернету», – подчеркнул генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин убежден, что цифровые платформы и социальные сети являются одним из важнейших ресурсов в современном мире, и именно поэтому к использованию этого ресурса нужно подходить максимально ответственно.

«Соцсети дали нам огромные возможности. С их помощью можно как полностью изменить мир, так и сжечь свою жизнь. Если ты не подходишь ответственно к тому, как ты используешь время, это твоя ответственность, не государства, социальных сетей и онлайн-платформ», — пояснил он.

«Датасеты, которые есть сегодня в России, позволяют достаточно быстро стартовать, и в течение 5-10 лет мы увидим прогресс во всех областях экономики и в интернете в первую очередь, потому что это драйвер экономики. При этом, стоит помнить, что как только мы получаем какую-то серьезную мощную технологию, нам сразу же дополнительно прибывает такая же мера ответственности. Так всегда с человечеством, это вопрос осознанности. Соцсети, по моему мнению, гораздо более важное изобретение, чем многие до этого. А цифровая гигиена – то, о чем нужно постоянно говорить и вспоминать. Как только я выхожу один на один с продавцом куда-то в чистое поле, как правило, это гарантирует, что я получу те или иные проблемы. Поэтому те инструменты и технологии, которые цифровые платформы, такие как Авито, внедряют для защиты пользователей, имеют огромное значение», — добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.