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общество

Мигранты с детьми начали массово захватывать расселенные бараки в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Дома, расселенные из-за непригодности к жизни, начали массово заполнять новые жильцы. Речь идёт Новосибирских мигрантах, которые, как сообщает издание VN.ru, начли заселяться в деревянные дома на левом берегу.

Дома по 5-му переулку Римского-Корсакова расселили ещё месяц назад, их активно готовят к сносу, а всех жильцов уже расселили. Однако местные жители начали замечать, что деревянные домишки снова обзавелись жильцами.

По рассказам очевидцев теперь бараки принадлежат большой группе мигрантов. Так называемые «иностранные специалисты», заняли разваливающееся жилье вместе с детьми.

Прохожих пугают выходящие из дома мужчины в оранжевой робе, а также женщины в платках.

По сообщениям АО «РЭС», спецбригада для отключения электричества на объекте выезжал туда 15 и 25 мая, однако дома всё то подключены к сети, ведь там проживают люди.

Правоохранители посетили бараки с проверкой и провели принудительное выселение, так как у новых хозяев нет документов подтверждающих право собственности.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске мигранты попали в военкомат после облавы в Кировском районе.

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Роман Чугаев
Журналист

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