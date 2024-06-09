Новосибирский 11-классник спас целое садовое общество от пожара

Инцидент произошёл 4 мая в садовом товариществе «Радист» в Первомайском районе. Парень помогла погорельцам, а также вытащил их личные вещи. Предотвращая возгорание, он, рискуя свой жизнью, вытащил из загоревшейся бани газовые баллоны.

Возгорание произошло в начале мая в СНТ «Радист» ученик 11 класса Εгop Φлягин помогал людям спасти их личные вещи, а также делая всё возможное для предотвращения распространения пламени.

В скором времени Егору предстоит выбор профессии, с которой он свяжет свою дальнейшую жизнь. Не исключено, что после происшествия, парень свяжет свою жизнь с МЧС Рoccии.

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