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общество

Новосибирский 11-классник спас целое садовое общество от пожара

Фото: telegram-канал МЧС РФ

Инцидент произошёл 4 мая в садовом товариществе «Радист» в Первомайском районе. Парень помогла погорельцам, а также вытащил их личные вещи. Предотвращая возгорание, он, рискуя свой жизнью, вытащил из загоревшейся бани газовые баллоны.

Возгорание произошло в начале мая в СНТ «Радист» ученик 11 класса Εгop Φлягин помогал людям спасти их личные вещи, а также делая всё возможное для предотвращения распространения пламени.

В скором времени Егору предстоит выбор профессии, с которой он свяжет свою дальнейшую жизнь. Не исключено, что после происшествия, парень свяжет свою жизнь с МЧС Рoccии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском школьник спас выброшенных на помойку щенков.

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Роман Чугаев
Журналист

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