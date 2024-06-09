Онлайн-платформам внедряются последние технологии для обеспечения безопасности пользователей

Влад Федулов, управляющий директор Авито по взаимодействию с органами власти, принял участие в сессии форума «Защита прав граждан в интернете как вопрос экономической безопасности».

Он рассказал, что для обеспечения безопасности пользователей, кроме ставшей уже нормой двухфакторной аутентификации и защищенного номера для звонка по объявлению, цифровая платформа внедряет и новые технологии.

«Любой бизнес растет на лояльности клиентов. Она, в свою очередь, основывается на двух составляющих: безопасность и удобство использования сервиса. И цифровым площадкам приходится балансировать — обеспечивать максимальную защищенность своих контуров, минимально жертвуя удобством сервиса. Мы внедряем последние технологии для обеспечения безопасности. Но как только гражданин уходит с платформы, он уходит в незащищенную область», — сказал управляющий директор Авито по взаимодействию с органами власти Влад Федулов.

Однако, если появляются новые технологии, они тут же начинают использоваться в противоправных схемах.

«Борьба между черепахой и Ахиллесом никуда не делась. И мы находим, и будем находить эффективные меры борьбы с этими угрозами», — добавил Влад Федулов.

Участники сессии также обсудили перспективы развития регуляторики и правовой политики в сфере защиты граждан в интернете, обеспечения цифровых прав человека и средств цифровой безопасности.