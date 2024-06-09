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общество

Силовики выявили нелегалов в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском правоохранительные органы выявили нелегалов.

Как сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области, в поселке Озерный полиция провела рейд, который был направлен на выявление нелегальных мигрантов.

В результате был обнаружен мигрант, который находился в пределах страны нелегально — суд принял решение о его выдворении на родину.

Также еще один иностранный гражданин был оштрафован на 2 000 рублей за нарушения, связанные с трудовой деятельностью.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 6-летнего мальчика

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Валерия Митрохина
Журналист

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