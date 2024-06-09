В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с автобусом из Новосибирска

В Алтайском крае произошла смертельная авария с участием автобуса из Новосибирска.

7 июня в 23:50 на Змеиногорском тракте в Барнауле в Алтайском крае произошла смертельная авария.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по краю, 52-летний водитель автомобиля Mazda Demio в районе дома 110/2 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из Новосибирска.

В результате аварии погибли водитель и 54-летняя пассажирка иномарки. Еще одна 41-летняя пассажирка автомобиля была доставлена в больницу с различными травмами.

Известно, что автобус следовал по маршруту Новосибирск — Усть-Каменогорск (Казахстан). Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска заметили головы животных на траве.