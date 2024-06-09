В Новосибирске агроном дал полезные советы по уходу за томатами

В Новосибирске агроном поделился советами по уходу за томатами.

В начале июня сибирские дачники приступят к высадке помидоров. Кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Фотев поделился советами о том, как правильно сделать, чтобы растения не завяли.

По словам агронома, лучшее время для посадки томатов в весенне-летние теплицы — с 18 по 25 мая. В этот период температура почвы достигает оптимальных значений для теплолюбивых растений — около +15 градусов.

Однако для высадки томатов в открытый грунт лучше выбрать более поздний период — первую декаду июня. Но при этом важно ориентироваться на погодные условия и прогнозы заморозков.

Чтобы защитить растения от внезапного похолодания и снизить риск их гибели, Фотев советует использовать дополнительное укрытие из нетканого материала, например, Агротекса.

Агроном также отметил, что пересадка помидоров в почву меняет условия их роста по сравнению с теми, которые были в период выращивания рассады. Это существенно снижает риск опадания цветков и завязей.

Кроме того, положительный эффект дает подкормка рассады сульфатом калия в конце выращивания (30–40 грамм на 10 литров воды).

Он отметил, что растения можно удобрять готовыми комплексными удобрениями — «Акварин» и «Кристаллин». Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что новосибирские грибники поделились фотографиями своего улова в лесу.