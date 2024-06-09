В Новосибирске две девушки на спор участвовали в краже

5 июня сотрудники агентства безопасности «Гвардия» приехали на выезд в один из супермаркетов города. Охранник магазина передал прибывшим сотрудникам ГБР двух девушек.

Как позже выяснилось, подруги буквально на глазах охранника взяли несколько энергетиков и шоколадных яиц, после чего передали «добычу» их молодому сообщнику. Парень убежал из магазина с товаром, а девушки думая, что им ничего не будет, т. к. продуктов при них не было, спокойно собирались покинуть магазин, однако охранник считал по-другому.

Далее девушки сообщили сотрудникам, что им 19 и 17 лет. В краже честно признались, объяснив свой поступок спором. Им было предложено возместить стоимость похищенных продуктов, на что они согласились. Однако в ходе оплаты выяснилось, что 17-летней девушке далеко не 17, а 13 лет и нужной суммы у нее при себе нет. После того, как эта информация стала известна, сотрудники ГБР передали девочку-подростка в руки полиции, в отдел по делам несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске охранники агентства безопасности «Гвардия» задержали вора-наркомана в розыске.