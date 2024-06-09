В Новосибирске мэрия подвела итоги сильнейшего ливня

О последствиях сильного ливня рассказали в мэрии города.

Вчера в Новосибирске прошел сильнейший ливень, который принес множество затоплений и происшествий. В связи с чем мэрия города подвела итоги непогоды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, 7 июня из-за дождя в Ленинском районе затопило дорогу в районе Тульского моста — троллейбус № 29 остановился на 20 минут.

“В Центральном округе 50 минут стоял троллейбус № 13. На помощь приехали работники ДЭУ, но, как сообщили в ЕДДС, вода ушла сама. В Октябрьском районе на ул. Татьяны Снежиной и ул. Высоцкого затопило проезжую часть, но дорожное движение не останавливалось”, – уточнили в мэрии.

Также в Первомайском районе Новосибирска на улице Искитимская поднялись грунтовые воды, которые откачивали рабочие ДЭУ-5.

Напомним, что в Искитиме из-за дождя разбушевался источник Святой Ключ