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общество

В Новосибирске на улице Рябиновой машину придавило деревом

Фото: Сиб.фм

Прошедший в городе ливень обернулся для водителя тойота витц настоящей трагедией. На его авто упало дерево.

В Октябрьском районе на улице Рябиновой в результате недавнего разгула стихии пострадала припаркованная под деревом иномарка. Как сообщают очевидцы машина стоит прижатая деревом уже второй день.

Фото В Новосибирске на улице Рябиновой машину придавило деревом 2

Виновата ли управляющая компания или автолюбитель припарковался в неположенном месте предстоит установить страховой компании. Стоит также отметить, что знаков запрещающих парковку вокруг нет.

Остается только гадать, когда владелец пострадавшего хэтчбек узнает о своей маленькой трагедии.

Ранее Сиб.фм писал о том, как в Калининском районе Новосибирска дерево упало на автомобиль.

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Роман Чугаев
Журналист

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