В Новосибирске на улице Рябиновой машину придавило деревом

Прошедший в городе ливень обернулся для водителя тойота витц настоящей трагедией. На его авто упало дерево.

В Октябрьском районе на улице Рябиновой в результате недавнего разгула стихии пострадала припаркованная под деревом иномарка. Как сообщают очевидцы машина стоит прижатая деревом уже второй день.

Виновата ли управляющая компания или автолюбитель припарковался в неположенном месте предстоит установить страховой компании. Стоит также отметить, что знаков запрещающих парковку вокруг нет.

Остается только гадать, когда владелец пострадавшего хэтчбек узнает о своей маленькой трагедии.

Ранее Сиб.фм писал о том, как в Калининском районе Новосибирска дерево упало на автомобиль.