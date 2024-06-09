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общество

В Новосибирске трамвай №15 попал в аварийную ситуацию на улице Сибиряков-Гвардейцев

Фото: НОВОСИБИРСК С ОГОНЬКОМ/TELEGRAM

Информацию о сошедшем с рельсов трамвае опубликовал Телеграм-канале Новосибирск с огоньком.

9 июня очевидцы сообщили об экстренной ситуации, в результате которой в районе моста через реку Тулу трамвай сошел с путей. Специалистам быстро удалось вновь вернуть его на пути.

Местные жители отмечают, рельсы на этом участке пути проложили ещё в прошлом веке и остается надеяться, что в скором времени тут произведут замену трамвайного полотна.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске в Ленинском районе загорелся трамвай №15.

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Роман Чугаев
Журналист

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