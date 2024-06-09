сегодня
09 июня, 10:52
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
сегодня
09 июня, 10:52
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 88.76 | eur 96.69
сегодня 08:41
общество

В Новосибирской области грибники за раз собрали 30 литров маслят

Фото: АиФ-Новосибирск

30 литров маслят собрали грибники из Новосибирской области.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024” появилось множество фотоснимков насыщенного урожая у грибников — после долгих и сильных дождей грибники области отправились собирать маслята ведрами в местные леса.

Так, например, сибиряк поделился, что он смог собрать за раз 30 литров грибов. А некоторые грибники рассказали, что нашли в лесу у Академгородка дикие шампиньоны.

Напомним, что в Новосибирске садовод Иванцова советует дачникам высадить помидоры до Троицы

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в