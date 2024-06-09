В Новосибирской области грибники за раз собрали 30 литров маслят

30 литров маслят собрали грибники из Новосибирской области.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024” появилось множество фотоснимков насыщенного урожая у грибников — после долгих и сильных дождей грибники области отправились собирать маслята ведрами в местные леса.

Так, например, сибиряк поделился, что он смог собрать за раз 30 литров грибов. А некоторые грибники рассказали, что нашли в лесу у Академгородка дикие шампиньоны.

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