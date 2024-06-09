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общество проиcшествия

В Новосибирской области молния убила корову и птенцов

Фото: Telegram-канал “Подслушано | Новосибирск”

Молния погубила огороды и животных в Новосибирской области.

В рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области молния уничтожила огороды местных жителей, а также попали в голову корове и убила ее. Об этом сообщили в Telegram-канале “Подслушано | Новосибирск” со ссылкой на издание “Кулундинская новь”.

“Бедное животное погибло на месте”, — уточнили в издании.

Также сообщили, что у некоторых жителей погибли птенцы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области грибники за раз собрали 30 литров маслят

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Валерия Митрохина
Журналист

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