В Новосибирской области молния убила корову и птенцов

Молния погубила огороды и животных в Новосибирской области.

В рабочем поселке Чистоозерное Новосибирской области молния уничтожила огороды местных жителей, а также попали в голову корове и убила ее. Об этом сообщили в Telegram-канале “Подслушано | Новосибирск” со ссылкой на издание “Кулундинская новь”.

“Бедное животное погибло на месте”, — уточнили в издании.

Также сообщили, что у некоторых жителей погибли птенцы.

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