В Новосибирской области женщина погибла в ДТП с четырьмя иномарками

Женщина скончалась в аварии с четырьмя автомобилями под Новосибирском.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области, сегодня в Новосибирском районе мужчина за рулем Lexus LX570 выехал на встречную полосу и врезался в Honda Fit и после удара врезался во встречные Kia и Mersedes.

В результате ДТП женщина за рулем Kia скончалась на месте.

“Женщина 1962 года, водитель Lexus с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в больницу, водитель Mersedes, мужчина 1995 года рождения получил ушиб грудной клетки. Женщина 1980 года, управлявшая Honda Fit, за медицинской помощью не обращалась”, — рассказали сотрудники ГАИ.

Напомним, что несколько рыбаков вытащили из воды спасатели на этой неделе в Новосибирске